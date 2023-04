L'approdo alle semifinali di Champions, finora, all'Inter è valso 82 milioni. E si parla di soli premi UEFA. Se ci aggiungiamo pure gli incassi di San Siro, la cifra lievita fino a superare i 100 milioni. Ricavi enormi e poco pronosticabili che fanno la gioia del club nerazzurro.

E allora come cambiano i piani? "Non sarà più necessario ottenere un attivo di almeno 60 milioni dal mercato entro giugno, ma sarà sufficiente una cifra decisamente inferiore - spiega il Corriere dello Sport -. Basterà cedere qualche giovane, insomma, invece di una pedina pregiata. Del resto, per i ricavi di questa stagione, la previsione era di arrivare soltanto agli ottavi di Champions e di fermarsi lì". In realtà, l'Inter addirittura aveva messo in condo la retrocessione in Europa League... Ad ogni modo, quarti e semifinale hanno dato un gran respiro alle classe nerazzurre, fiaccate anche dai mancati introiti per Digitalbits. "L’ultimo fixing, basato sull’interesse degli altri club, ha visto Onana scavalcare Dumfries come principale candidato a fare le valigie. Se poi la truppa nerazzurra dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions - e il destino della Juventus, a questo punto, è una variabile in più - ciò comporterebbe inevitabilmente un pesante ridimensionamento", avvisa il quotidiano romano.

