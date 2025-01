Frattesi è ancora a Milano e probabilmente il divorzio arriverà solo in estate, ma intanto in casa Inter il tema del post-Frattesi è già attuale e c'è un nome su tutti: Ricci del Torino.

Come svela il Corriere dello Sport, proprio in considerazione delle prevedibili richieste alte di Cairo per il suo centrocampista, i nerazzurri non fanno un passo indietro sul prezzo di Frattesi, che resta di 45 milioni di euro e senza contropartite. Cristante? Certamente non è lui il dopo-Frattesi - assicura il quotidiano romano -: per questioni di età e non solo, visto va per i trent’anni ed è, quindi, fuori dalla linea fissata da Oaktree. Nel caso, potrebbe essere valutato il suo innesto in prestito fino al termine della stagione, così da tamponare il buco e rinviare l’assalto al sostituto di Frattesi all’estate.

Ricci, invece, è un classe 2001, in piena crescita e con un futuro da top. Possibile che Cairo chieda non meno di 40 milioni per lui e va considerata anche la concorrenza del Milan. Regista ma non solo: sa fare anche la mezzala, come dimostrato spesso finora. Insomma, un profilo perfetto a 360 gradi per i nerazzurri.

Ma Ricci non è l’unico fronte che l’Inter medita di aprire. Secondo il Corsport, c'è un’altra pista ed è quella che conduce a Frendrup del Genoa, coetaneo di Ricci.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!