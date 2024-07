Mentre la Juventus si è presa Cabal, "sotto traccia, l’Inter continua a tenere aperto anche un altro fronte mercantile" fa sapere il Corriere dello Sport che serve la pillolina di zucchero di cui gli interisti hanno bisogno per continuare a sognare la squadra di domani. E mentre buona parte delle apparenze sembra suggerire un gelo ormai acclarato tra i nerazzurri e Gudmundsson, secondo il quotidiano romano, i nerazzurri stanno in realtà continuando a lavorare.

"Anche attraverso i rappresentanti dell’islandese, si studiano formule e soluzioni per riuscire a rendere compatibile l’operazione con le possibilità del club nerazzurro" si legge sul quotidiano romano che svela l’ultima idea, ovvero "quella di proporre al Genoa un prestito molto oneroso, finanche a 10 milioni di euro, associato però ad un semplice diritto e non obbligo di riscatto". Con questa formula il club ligure avrebbe una garanzia e l’Inter, dal canto suo, avrebbe la possibilità "di spostare all’esercizio successivo il costo per il riscatto". Un'idea tutta da verificare perché i nerazzurri non vogliono spingersi oltre i 15 milioni per la cifra da fissare per il riscatto, arrivando a 25 sui 30 milioni totali richiesti dal Grifone.

"Il percorso è stato appena imboccato" ma non mancano incognite e difficoltà a partire dalla casella da liberare nel reparto offensivo prima di affondare il colpo per l'islandese. "Correa farà le valigie" è sicura la Rosea, "ma una sistemazione ancora non è stata individuata. E poi c’è il solito punto interrogativo attorno ad Arnautovic. Liberarsi del suo ingaggio, e magari incassare qualche milione per il cartellino, agevolerebbe certamente l’arrivo di Gudmundsson".

