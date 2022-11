Secondo il Corriere dello Sport, quella che è cominciata oggi potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter. L'ottimismo professato da Beppe Marotta negli scorsi giorni lascia credere che, quantomeno, ci sarà un incontro tra il club nerazzurro e l'entourage del giocatore che potrebbe indirizzare la trattativa verso la fumata bianca. L'offerta di ingaggio formulata da Viale della Liberazione è nota: 6,5 milioni di euro a stagione, in linea con quanto guadagnano i top in rosa, leggi Lautaro e Brozovic; in aggiunta ci saranno pure alcuni bonus. Cifra che resta lontana da quella che il Paris Saint-Germain aveva proposto all'ex Samp: quasi 10 milioni annui, premi compresi. "Per l’Inter, da questo punto di vista, è impossibile competere. Ma Skriniar sta bene a Milano e, dopo aver dato la disponibilità a venire incontro alle necessità nerazzurre, sembra pronto a mettere la sua firma sul nuovo accordo e mettersi definitivamente alle spalle i corteggiamenti del Psg e di altre grandi d’Europa", si legge sul quotidiano romano.