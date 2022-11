Nelle mosse dell'Inter per l'attacco tanto dipenderà dalle garanzie fisiche che Romelu Lukaku e Joaquin Correa riusciranno a dare. Il Tucu è stato obbligato a rinunciare al Mondiale con l'Argentina per l'infiammazione al tendine d’Achille comparsa già da alcune settimane: un problema di cui il club nerazzurro - conferma il Corriere dello Sport - era al corrente e che si è accentuato dopo la gara da titolare con il Bayern di inizio novembre. Le sue condizioni andranno tenute sotto controllo, così come quelle di Big Rom.

Per quanto riguarda il belga, infatti, il risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra è in riassorbimento, ma lo staff sanitario del Belgio sta procedendo con grande cautela, con il suo impiego al momento ipotizzabile solo per la terza gara del girone contro la Croazia. L’Inter osserva a distanza ed è costantemente informata, con la speranza che Lukaku torni al 100% per la ripresa del campionato a gennaio. "Nella seconda parte della stagione, il totem belga deve essere protagonista per dare un senso ad un investimento comunque importante (oltre 20 milioni), seppure solo in prestito. Se Big Rom tornasse Big Rom, allora, l’Inter batterà con il Chelsea la strada di un nuovo prestito. In caso contrario, in Viale Liberazione dovranno fare valutazioni differenti", assicura il quotidiano romano.

Secondo il Corsport non è comunque da escludere un investimento nel mese di gennaio: se Lukaku non darà segnali concreti nello scontro diretto con il Napoli e nella Supercoppa con il Milan, l’eventualità di ricorrere al mercato può diventare concreta. "Già, ma per prendere chi?" si chiede il giornale romano, ammettendo poi che "la risposta non è semplice, perché le risorse a disposizione sarebbero ridotte e quindi l’unica soluzione sarebbe un prestito. Chissà che ad Ausilio non salti fuori qualche idea nella sua missione in Qatar. Il ds nerazzurro ha previsto una vera full-immersion Mondiale: approfittando delle distanze ridotte vedrà più partite possibili dal vivo e le altre in tv. Facile che ci scappi una visita nel ritiro del Belgio per salutare proprio Lukaku. Mentre, a proposito di attaccanti, ci sarebbe quel Thuram jr., che, nell’estate 2021, fu ad un passo dall’Inter, prima di infortunarsi e lasciare il suo posto proprio a Correa. Thuram è in scadenza a giugno con il Borussia Mönchengladbach". Su di lui c'è però concorrenza, con il Bayern tra i club in prima fila.