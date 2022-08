"I troppi dubbi di Inzaghi" : così il Corriere dello Sport titola nelle pagine interne quando parla di come i vari allenatori si stanno preparando al debutto in campionato.

Nello specifico, il quotidiano romano prova a interpretare i pensieri del tecnico nerazzurro: "Certezze: rispetto allo scorso anno ha un attaccante super come Lukaku e una rosa più "profonda". Finalmente c’è un vice Brozovic (Asllani) e Onana obbligherà Handanovic a non abbassare mai la tensione. La fame di rivincita sarà un propellente micidiale nello spogliatoio. Incertezze: non sa ancora se uno tra Skriniar e Dumfries sarà sacrificato sul mercato. Una bella spada di Damocle sulla testa. Nel precampionato la difesa ha subito 10 gol in 5 incontri e il gioco non è sembrato fluido perché Lukaku non è ancora inserito. Calhanoglu, Mkhitaryan e Skriniar lontano dal top".