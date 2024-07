L'Inter resta vigile su Albert Gudmundsson, con la Juventus sullo sfondo più che per un'azione di disturbo che altro. Lo sostiene oggi il Corriere dello Sport mentre fa il punto sull'attaccante del Genoa, valutato 30 milioni di euro: l'ultima idea nerazzurra sarebbe di proporre al Grifone un prestito molto oneroso (si parla di 10 milioni) aggiungendo un semplice diritto di riscatto e non un obbligo. Insomma, lo scopo è "individuare la cifra per la quale la società rossoblù si sentirebbe sufficientemente garantita per un successivo acquisto a titolo definitivo", con la somma del riscatto ancora da definire: l'Inter che vorrebbe restare sotto i 30 milioni complessivi.

Oltre alla formula ci sono però altri incastri da trovare, che si traducono in cessioni: l'uscita di Joaquin Correa è fondamentale per liberare spazio, mentre il sacrificio di Valentin Carboni (servono 40 milioni) risolverebbe la situazione anche dal punto di vista economico. Senza la giusta offerta l'argentino partirà di nuovo in prestito. Da non dimenticare Marko Arnautovic, la cui situazione è legata anche al processo che attende Gud ad ottobre perché Inzaghi - che insiste per avere cinque attaccanti - non vuole correre il rischio di trovarsi solo con tre punte in un certo periodo del mercato.

Secondo il giornale romano esiste però anche un piano B, ovvero "individuare un attaccante giovane, con capacità di uno contro uno, che completi la rosa e che, nel caso, accetti senza problemi di fare solo da spettatore in Champions", chiosa il Corsport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!