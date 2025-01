Il Corriere dello Sport lo scrive chiaro: Davide Frattesi ha deciso di tornare alla Roma - è almeno la terza volta che succede da quando l’ha lasciata giovanissimo per imparare le regole del professionismo - ma non è nelle condizioni di scegliere da solo. Deve aspettare che le due società si mettano d’accordo entro la fine del mese o magari a giugno.

Dopo non aver digerito la sua gestione in Inter-Como, ha rotto gli indugi e dato mandato all'agente Riso di muoversi in direzione Roma. Tra le parti c'è già un accordo di massima per un contratto fino al 2029. Resta da trovare la soluzione con l'Inter che chiede 40-45 milioni per il cartellino.

Smentite a parte, i contatti proseguono con pazienza. Con il Napoli sullo sfondo, interessato a Frattesi e anche a Lorenzo Pellegrini che nelle prossime due settimane potrebbe sbloccare la trattativa se trovasse una destinazione così gradita da spingerlo a lasciare la strada di casa. "L’Inter non ha fretta perché sta vivendo un’emergenza centrocampisti e deve ancora giocare due partite importantissime di Champions League, alle quali potrebbe partecipare Frattesi ma non l’eventuale sostituto - si legge -. Nessuno sconto, insomma. La Roma a sua volta prende tempo prima di formalizzare un’offerta in prestito con obbligo di riscatto che si annuncia molto articolata (tra dilazioni di pagamento, bonus e percentuale sulla futura rivendita), perché sta cercando di piazzare qualche giocatore costoso e non più strategico dopo aver già ceduto Le Fée al Sunderland. Ad esempio Cristante, che è un’opzione per l’Inter e potrebbe far comodo alla Fiorentina".

La sensazione del Corsport è che fino agli ultimi giorni di gennaio, considerando che anche la Roma è impegnata in Europa League, non succederà nulla. Poi tutto potrebbe sbloccarsi.