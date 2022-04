Vigilia di Inter-Roma, gara particolarmente delicata per la classifica dei nerazzurri che sono in piena lotta scudetto. Unico assente previsto è Vidal, toccato durissimo da Theo Hernandez nel derby di coppa. "Il cileno anche ieri ha lavorato a parte e non ci sarà contro la Roma - conferma il Corriere dello Sport -. Inzaghi punta a riaverlo a Bologna o a Udine".

Per il resto, si innalzano le quotazioni di Dzeko, entrato in campo contro il Milan solo nell'ultima fetta di match: il bosniaco dovrebbe partire dall'inizio per far coppia con il ritrovato Lautaro. Rispetto al derby, riecco anche Dumfries per Darmian.