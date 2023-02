Ed ora per il 20 nerazzurro, così come per Alessandro Bastoni, è tempo di iniziare ad affrontare il discorso prolungamento per evitare altri 'casi Skriniar'. "Adesso non si sbaglia ad affermare che sia uno dei leader della squadra, sul terreno di gioco, ma anche dentro lo spogliatoio - scrive il Corsport -. Al Milan questa scintilla non è mai scattata. Il legame tra Calhanoglu e l’universo interista si rinsalderà ancora di più con il rinnovo del suo contratto che scade nel 2024. Ma il club nerazzurro non vuole ritrovarsi in altri casi Skriniar, così il programma è di sistemare quanto prima la sua situazione e quella di Bastoni, anche lui legato fino al 2024. Anzi, con Calha i discorsi sono già avanzati. E non è da escludere che, per fine mese o a inizio marzo, ci possa essere la fumata bianca".

