E' Juan David Cabal il nome più caldo per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Buchanan. A breve, riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro coi rappresentanti. L'Inter punta a raggiungere prima un'intesa col giocatore, poi si siederà al tavolo col Verona.

I gialloblu conoscono la situazione, Cabal ha mercato e prima dei nerazzurri c'era anche la Lazio, che ha poi preso Tavares. Sullo sfondo ci sarebbe anche la Juventus, per cui la sorte del mancino appare certa, ma la concorrenza verrà sfruttata dall'Hellas per monetizzare. La valutazione degli scaligeri è di dieci milioni di euro, magari anche con dei bonus all'interno. Non è esclusa nemmeno la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, ma non col diritto come invece vorrebbe l'Inter. Nella trattativa si parlerà anche di Kamaté, attaccante esterno della Primavera interista.