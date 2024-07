Buone notizie per Buchanan riferite oggi dal Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, infatti, il recupero del canadese procede molto bene e il rientro potrebbe essere anticipato già per la fine di ottobre.

Ovviamente, dopo l'operazione alla frattura alla tibia, il percorso andrà verificato quando l’esterno tornerà in Italia, ma c'è ottimismo affinché il canadese non perda più di 3 mesi di stagione.

Per il suo sostituto temporaneo, quindi, sembra sempre più concreta l'idea di puntare su un’occasione, ancora meglio se in prestito. I nomi emersi, Vasquez, Kiwior e Renan non vanno scartati, ma - secondo il Corsport - solo a condizioni vantaggiose. E allora potrebbe tornare ad essere preso in considerazione Ricardo Rodriguez che si accontenterebbe di un contratto annuale per un ingaggio da 1,5 milioni.