Brozovic verso il rientro contro la Juventus. Inzaghi può sorridere, perché il croato è di gran lunga il più insostituibile della rosa nerazzurra: con lui in campo, è tutta un'altra Inter. "Marcelo ha toccato il pallone, ha fatto cambi di direzione e scatti senza sentire più fastidio al polpaccio - conferma il Corriere dello Sport -. Già oggi dovrebbe svolgere una parte della seduta con i compagni per poi riaggregarsi in pianta stabile da domani e avere a disposizione, dunque, due sedute per preparare il derby d'Italia". A meno di imprevisti, insomma, Brozovic sarà titolare contro la Juventus. Recupero quantomai vitale, considerando che Vidal e Vecino non sono al meglio tra fatica e Covid-19 (ieri l'uruguaiano ha comunicato di essersi finalmente negativizzato e ha potuto prendere un aereo per Milano). In caso di ulteriore forfait del croato - secondo il Corsport - ci sarebbero solo due opzioni: con Calhanoglu in regia, come mezzala Gagliardini o addirittura Gosens.