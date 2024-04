I tifosi dell'Inter hanno seguito con particolare attenzione la lotteria dei calci di rigore, nei quarti di Europa League, tra Marsiglia e Benfica. A spuntarla è stata la squadra francese che ora se la vedrà in semifinale contro l'Atalanta. Se il Marsiglia vincesse la competizione e raggiungesse così la qualificazione alla prossima Champions, il riscatto di Correa diverrà obbligatorio.

La cifra pattuita in estate tra i due club per il riscatto ammonta a 10 milioni di euro, oltre i 2 milioni di euro versati già per il prestito oneroso. Come riportato da Calcio&Finanza, Correa è stato acquistato dalla Lazio per 32,5 milioni di euro nel 2021 e al 30 giugno 2023 il suo valore a bilancio era pari a circa 16,9 milioni di euro.

"Ipotizzando per comodità che il riscatto avvenga intorno al 30 giugno 2024, a quella data Correa avrà un valore netto di circa 8,5 milioni di euro, motivo per il quale l’Inter farebbe registrare una plusvalenza di 1,5 milioni circa", si legge sul sito.