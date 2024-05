Calcolando quelli che sono i parametri stabiliti dalla UEFA per la distribuzione dei ricavi per la partecipazione alla prossima Champions League, Calcio e Finanza propone alcune stime su quelli che saranno gli introiti minimi per le cinque partecipanti italiane all'edizione 2024-2025, la prima col maxiformato a 36 squadre. L'Inter campione d'Italia è il club che incasserà di più dalla nuova Champions come quota di partenza: quasi 51 milioni di euro. Al secondo posto la Juventus, con oltre 49 milioni di euro, spinta dall’ottima posizione nei due ranking, quello quinquennale e quello storico.

L’Atalanta si posiziona al terzo posto, grazie agli ottimi risultati fatti registrare nelle coppe europee negli ultimi anni. Segue il Milan con quasi 44 milioni di euro, ultimo posto per il 'debuttante' Bologna con 36,2 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!