La partnership biennale siglata con TIM frutterà all'Inter poco più di un milione di euro a stagione, secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza. L’azienda leader italiana di telecomunicazioni, lo ricordiamo, diventerà Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner del Club milanese.

L'accordo prevede la presenza del marchio TIM sui pantaloncini della Prima Squadra Femminile, il naming rights dell’Inter Youth Centre, la struttura che comprende il college dove alloggiano i giovani calciatori del Club e gli uffici del Settore Giovanile. La collaborazione vedrà inoltre la realizzazione di una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo nerazzurro.

La partnership si inserisce nell’ambito de ‘La Forza delle Connessioni’, la campagna di TIM che sottolinea quanto le connessioni aiutino ad avvicinarsi, diventano relazioni umane e offrono sempre di più l’opportunità di vivere emozioni come quelle che sanno trasmettere gli eventi sportivi.

