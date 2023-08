L'Inter ha presentato in giornata un'offerta ufficiale di 25 milioni di euro per Benjamin Pavard. Secondo quanto riportato dal quotidiano BILD, la dirigenza nerazzurra fa sul serio per il difensore francese del Bayern Monaco. Il club tedesco però ha rifiutato il primo assalto e chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Al momento l'Inter non sarebbe intenzionata a rilanciare anche se Pavard ha chiesto la cessione e ribadito la sua volontà al club. La preferenza del giocatore, secondo quanto si legge sul sito online della BILD, è quella di vestire la maglia del Manchester United.