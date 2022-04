Dopo l'indiscrezione di qualche ora fa che vedeva non al massimo della forma il capitano nerazzurro Samir Handanovic, secondo quanto riferisce SkySport24 contrattura dell'obliquo esterno dell'addome per il portiere nerazzurro che lo costringe al forfait: al suo posto Ionut Radu. Non solo Handanovic, panchina molto probabile anche per Alessandro Bastoni che lascia il posto a Federico Dimarco. Possibile novità anche per il Bologna che dovrebbe scendere in campo con il tandem d'attacco Barrow-Arnautovic.