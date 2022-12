Come hai trovato i compagni? "Li ho trovati meglio di come li ho lasciati. A livello fisico fisico ci stiamo preparando, Malta è stata una buona scelta, due amichevoli giuste per ricominciare".

Pensate già al quattro gennaio?

"Sì, dietro c’è sempre il pensiero al 4 gennaio ma manca ancora un mese, c’è tempo, devono ancora tornare tutti. Ci penseremo più avanti".

Su cosa dovete lavorare maggiormente?

"Un po’ su tutto. È un campionato anomalo per tutti, non ci siamo mai ritrovati in questa situazione, è come se cominciasse un nuovo campionato".