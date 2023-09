Pep Guardiola elogia ancora una volta l'Inter, avversaria della scorsa finale di Champions League vinta a fatica dal Manchester City grazie il destro di Rodri. Dopo aver rivelato di non aver ancora rivisto in tv la finale di Istanbul, il tecnico dei Citizens sottolinea ancora la forza dei nerazzurri durante la conferenza stampa pre Stella Rossa: "Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto: in Serie A ha vinto il derby 5-1 - ricorda Pep -. Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno dimostrato, dandoci del filo da torcere e la nostra vittoria è stata sofferta. La moneta è caduta a nostro favore, ma la sensazione che ho io è che l'Inter sia una seria candidata a tornare in finale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!