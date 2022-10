Nicolò Barella è uno dei giocatori che compone il trio di centrocampo della top 11 della Serie A 2021-22, svelata durante il Gran Galà del Calcio AIC che sta andando in scena stasera al Padiglione 2 di Rho Fiera Milano: "Se mi definisco 'bel giocatore'? Non lo dico più, è troppo stressante - dice ridendo dal palco l'interista -. Sono contento di essere riuscito a vincere il premio con due società diverse (prima al Cagliari, ndr), vuol dire che il mio lavoro serve ai compagni e sono felice di questo. Io capitano dell'Inter? In questo momento non mi interessa, ci sono ragazzi che sono da più tempo di me all'Inter e hanno lottato di più. Handanovic è un pezzo della nostra storia, è ancora lui il capitano".