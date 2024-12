L'Inter monopolizza la top XI della Serie A 2023-24, al 'Gran Gala del Calcio AIC' con ben sette rappresentanti. Tra i pali c'è Yann Sommer, in difesa ecco Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, in mezzo spazio a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Davanti gli inseparabili Marcus Thuram e Lautaro Martinez, quest'ultimo premiato come MVP assoluto del campionato. "Grazie ai compagni perché senza di loro il premio non sarebbe arrivato - le parole del capitano nerazzurro dal palco -. Grazie al mister, alla società per la fiducia, e ai tifosi che sono il nostro giocatore in più in campo. Speriamo di proseguire su questa strada per portare trofei all'Inter, che è quello che vogliamo nello spogliatoio. Ringrazio i miei figli, che mi hanno cambiato la vita, mia mia moglie e tutta la mia famiglia. Poi mando un pensiero a mia nonna che non sta passando un momento facile: questo premio è per loro". La formazione:

Yann Sommer

Raoul Bellanova

Alessandro Bastoni

Riccardo Calafiori

Federico Dimarco

Teun Koopmeiners

Nicolò Barella

Hakan Calhanoglu

Marcus Thuram

Lautaro Martinez

Joshua Zirkzee

La #Top11 della #SerieA Maschile 2023/24



