Robin Gosens non ha fatto mistero dei suoi sentimenti all'indomani della decisione di Hansi Flick , ct della Germania , di non portarlo al Mondiale in Qatar. "Mi sono sentito meglio in altri momenti - le sue parole al Rheinische Post -. Certo che posso capire le motivazioni di Hansi Flick, ma ovviamente speravo di partecipare al torneo. Il sogno di una vita era vicino, ma si è infranto e fa male . Conosco i ragazzi e sono amico di molti di loro: ovviamente terrò le dita incrociate".

L'obiettivo di Gosens, dopo questa delusione cocente, è continuare a lavorare per guadagnare più spazio nel club: "Certo che prima o poi voglio giocare in Bundesliga, ma il mio obiettivo è affermarmi all'Inter. Sento di non essere ancora arrivato. Nell'allenamento quotidiano vedo di avere il livello per sfondare in un top club come l'Inter".