A margine dell'ultimo allenamento congiunto della pre-season dell'Inter, vinto 11-0 contro il Sant'Angelo Lodigiano, Robin Gosens si è soffermato ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro per un'intervista flash in previsione dell'esordio in campionato col Lecce: "Mi sento sempre meglio, soprattutto dopo l'ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno. Ora mi sento molto meglio - assicura il tedesco -. Anche stasera abbiamo messo minuti nelle gambe, siamo pronti per sabato con tantissima voglia di fare bene".