Stando ai colleghi di Sportitalia , nelle ultime ore, il Bayer Leverkusen avrebbe fatto un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell'acquisto di Robin Gosens . Viste le tempistiche strette da qui al 1° settembre, ultimo giorno della sessione estiva di mercato, c'è da capire le volontà dei nerazzurri relativamente all'eventualità di privarsi del tedesco di fronte alla richiesta a sorpresa delle Aspirine .

La notizia è stata confermata in questi minuti da Sky, con ulteriori dettagli: Devin Ozek, dirigente del club teutonico, è arrivato a Milano per trattare direttamente con la controparte mettendo sul piatto 2 milioni di euro per il prestito oneroso più l'obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 28 milioni di euro.