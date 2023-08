Nuovi aggiornamenti sull'affare relativo a Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco che l'Inter ha individuato per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo le indicazioni pessimistiche di Sky.DE, la Bild fornisce un quadro differente, specificando che l'attuale offerta della dirigenza dei nerazzurri per il francese è di 25 milioni più 5 di bonus. La richiesta del club bavarese è inflessibile: 30 milioni di base fissa più bonus. I colloqui tra le parti proseguono, seppur non sia facile trovare la quadra. L'affare, comunque, è ancora in piedi.