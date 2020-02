Continua a tenere banco in casa Inter il dubbio del portiere, con le condizioni di Samir Handanovic da monitorare giorno dopo giorno. "Samir anche ieri ha svolto il lavoro personalizzato stilato insieme allo staff medico nerazzurro e oggi continuerà ancora la preparazione da solo. Tutto secondo programma insomma - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Domani ci sarà il collaudo decisivo: se le impressioni saranno positive, il portiere sloveno verrà schierato con una protezione al mignolo fratturato in allenamento una settimana fa. Altrimenti toccherà ancora a Daniele Padelli". È grande la voglia dello sloveno di esserci, ma nessuno vuole correre il rischio di perderlo per lungo tempo. Per il resto, solo buone nuove. "Stefano Sensi è tornato ad allenarsi in gruppo e la sua convocazione per il derby appare scontata - riferisce la rosea -. Borja Valero ha lavorato ancora a parte ma comunque sembra a disposizione per domenica, mentre l’unico assente dovrebbe essere Roberto Gagliardini. In difesa si rivede Godin, in mezzo al campo Barella e Brozovic sono certi, Eriksen quasi: difficile pensare a un centrocampo più di corsa e muscolare con Vecino altra mezzala. Davanti sarà di uovo ri-United, con i due ex Manchester Sanchez e Lukaku a guidare l’assalto al Milan".

PROBABILE INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.