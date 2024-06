Match winner oggi nell'amichevole contro la Bosnia, il centrocampista dell'Italia e dell'Inter Davide Frattesi parla così ai microfoni di Rai Sport, proiettandosi anche verso l'inizio degli Europei 2024: "Io il bomber di questo ciclo azzurro? Potevo farne anche altri, c'è da migliorare. Se vogliamo arrivare pronti, dobbiamo mettere qualcosa in più e ci arriveremo".

Cosa potevate fare meglio?

"Le occasioni le abbiamo create, ma bisogna gestirle meglio perché al girone ne avremo meno. Si sono viste comunque cose buone"

Cosa avete fatto di buono in particolare per te?

"Alcune cose sulla trequarti. È la prima volta che giocavamo in questo modo e possiamo solo migliorare"