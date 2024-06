Didier Deschamps è intervenuto ieri in conferenza stampa al termine della gara amichevole contro il Lussemburgo. Tra i suoi interventi, uno ha riguardato Thuram. "Marcus ha un grosso volume di gioco ed è intercambiabile nei ruoli. Fa un grosso lavoro, e ne avremo bisogno, per cui andremo incontro a quel che può fare offensivamente. Ci sono ancora degli aggiustamenti da fare ma viene da una grande stagione, non può essere al 100% già da questa gara. Ha tanta buona volontà. Con Mbappé è complementare e ha affinità tecnica. L'essenziale è che tutte le zone siano occupate. Nella manovra offensiva, avere intercambiabilità vuol dire essere meno prevedibili".

Si parla anche di Benjamin Pavard. "E' entrato come laterale destro. Un segnale per l'Europeo? Mi sono adattato alla situazione di questa gara, anche se è una zona di campo che occupa anche all'Inter, pur giocando dentro al campo. Sa cosa vogliamo da lui. Se l'ho inserito è perché può stare in quella posizione".