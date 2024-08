Bernjamin Pavard e Didier Deschamps, almeno in apparenza, non hanno ricucito lo strappo che ha portato il difensore dell’Inter a non scendere praticamente mai in campo durante gli Europei 2024. Il ct francese ha diramato oggi la lista dei convocati per le sfide contro Italia e Belgio in Nations e League e la notizia è l’assenza del nerazzurro. Una notizia che potrebbe avvalorare le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, con l’ex Bayern Monaco che addirittura paventava la possibilità di dire definitivamente addio ai Galletti.

In conferenza stampa Deschamps ha comunque voluto smorzare i toni, assicurando come da parte sua non ci sia nulla di definitivo: “Su Benjamin non c’è nulla di definitivo, ha giocato le prime partite con l’Inter, voglio cambiare qualcosa e ossigenarmi un po', vedendo anche altri giocatori in vista della qualificazione al Mondiale. Abbiamo altre gare da qui fino alla fine del 2024 e non si tratta di nulla di definitivo".

Presente invece regolarmente in lista l’altro francese dell’Inter, l’attaccante Marcus Thuram.

𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞



Voici la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations contre l’Italie 🇮🇹 et la Belgique 🇧🇪



Avec les premières convocations de 𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐞́ et 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/QyUrLmygQu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!