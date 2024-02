Siviglia e Atletico Madrid stanno giocando in questi minuti la gara valida per la 24esima giornata di Liga (parziale di 1-0 per i padroni di casa all'intervallo). Bruttissime notizie in casa colchoneros: Álvaro Morata è uscito in lacrime a causa di un forte dolore al ginocchio destro dopo uno scontro di gioco con Soumaré. C'è tantissima preoccupazione per la situazione, riflesso di una gravità che potrebbe essere rilevante nella sua entità.

Si teme la rottura del legamento crociato anteriore. L'incertezza sulla gravità dell'infortunio tiene con il fiato sospeso tutta la tifoseria anche alla luce dei prossimi impegni, tra cui quello contro l'Inter tra nove giorni.