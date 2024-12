Sabato scorso all'Olimpico Grande Torino il Bologna ha battuto 2-0 i padroni di casa granata grazie alle reti di Thijs Dallinga e Tommaso Pobega nel secondo tempo. In tribuna ad assistere alla partita c'era anche un osservatore dell'Inter, con due principali obiettivi da monitorare, uno per parte.

Innanzitutto Santiago Castro, che la dirigenza nerazzurra segue con particolare attenzione perché ricorda molto Lautaro Martinez, non a caso viene soprannominato El Torito. L'attaccante argentino di 20 anni non ha espresso la miglior versione di sé, facendosi parare persino un rigore da Vanja Milinkovic-Savic dopo 8 minuti. Resta comunque un giocatore di grande interesse per i nerazzurri, anche se la valutazione è già piuttosto alta e si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Situazione da tenere in considerazione, comunque.

Sponda granata, lo scout dell'Inter ha gettato l'occhio anche sulla prestazione di Samuele Ricci, 23enne punto di forza dei ragazzi di Paolo Valoti ma anche assiduo frequentatore della Nazionale azzurra. Non si tratta di un obiettivo prioritario, perché nel ruolo la società è soddisfatta della crescita di Kristjan Asllani e prenderebbe in considerazione Ricci solo in caso di offerta da oltre 40 milioni per Hakan Calhanoglu, che verrebbe inevitabilmente valutata. Il centrocampista del Torino figura infatti nella ristretta lista dei possibili sostituti del turco in caso di addio la prossima estate. Quanto basta per non perderlo di vista, con la consapevolezza che nel frattempo potrebbero arrivare altre proposte che lo spingerebbero altrove.