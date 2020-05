Potrebbe esserci nuovamente Milano nel futuro di Radja Nainggolan. Come anticipato nelle scorse settimane, il Cagliari non appare intenzionato a riscattare il centrocampista belga. Troppo oneroso lo stipendio dell’ex Roma per le casse di Tommaso Giulini senza considerare che a bilancio la valutazione resta 18 milioni. Oggi il Ninja ha festeggiato il suo 32esimo compleanno e avrebbe confidato a qualche amico di essere pronto a giocarsi nuovamente le proprie carte all’Inter.

D’altronde Antonio Conte lo stima molto e lo voleva già ai tempi del Chelsea. Se non ci fossero offerte interessanti, potrebbe convenire anche ai nerazzurri rilanciarlo visto che in rosa non ci sono centrocampisti con le sue caratteristiche. Dopo la bocciatura estiva di Beppe Marotta occhio al Radja-Inter 2.0, anche se sulle sponde del Naviglio c’è da tenere d’occhio anche il Milan che l’aveva corteggiato in passato e che potrebbe tornare alla carica. L’estate scorsa Milan e Inter avevano ipotizzato uno scambio Kessie-Nainggolan. Chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma. Dall’estero poi gli estimatori non mancano: dallo Zenit al Newcastle passando per l’Everton. A oggi però sembra difficile - anche per motivi personali - che Nainggolan decida di lasciare l’Italia. Ecco perché Milano potrebbe diventare di nuovo la sua casa. A meno che il suo mentore Luciano Spalletti non trovi panchina nelle prossime settimane. A quel punto i due potrebbero tornare a lavorare insieme. Un’ipotesi da non trascurare. Per la gioia anche dell’Inter che risparmierebbe i 10 milioni lordi degli emolumenti del tecnico di Certaldo.