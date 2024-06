La saga degli Esposito resta uno dei classici estivi. Se prima era il solo Sebastiano ad alimentare numerose voci di mercato, da un anno anche il fratello Francesco Pio riceve richieste da club pronti a offrirgli una maglia. E anche in questa finestra di mercato c'è grande curiosità su come andrà a finire questo romanzo di calciomercato.

Ad oggi Cagliari e Lecce sono le società più concrete sul classe 2005, reduce dal prestito allo Spezia, anche se negli ultimi giorni ha fatto un sondaggio il Parma. In estrema sintesi, come auspicato dalla dirigenza nerazzurra, per l'attaccante si prospetta una 'promozione' in Serie A e la volontà è quella, al di là della formula che verrà scelta, di mantenerne il controllo vista la grande fiducia riposta nelle sue qualità.

Per quanto concerne Sebastiano, tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti con l'Empoli, la società più avanti rispetto alla concorrenza. Ma non sarà un'operazione destinata a chiudersi nell'immediato, perché prima Seba deve rinnovare con l'Inter il contratto in scadenza nel 2025. La prossima settimana potrà poi trasferirsi in Toscana, una volta definita anche la formula che potrebbe essere simile a quella stabilita con la Sampdoria, prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (salvezza dell'Empoli?).