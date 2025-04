Secondo quanto filtra da Viale della Liberazione, la ricerca di un nuovo difensore oggi rappresenta la priorità di mercato in casa nerazzurra. I nomi sul taccuino di Piero Ausilio abbondano e si cerca il profilo adatto che possa ereditare il posto, oggi ingombrante sotto tanti punti di vista, di Francesco Acerbi. Compito non semplice visto l'apporto del classe '88 alla causa in questi ultimi anni.

Lo scorso weekend, precisamente sabato pomeriggio, secondo quanto appurato da FcInterNews.it un osservatore dell'Inter è stato al Penzo per assistere dalla tribuna a Venezia-Bologna, con una missione specifica: valutare dal vivo le prestazioni di due centrali, uno per squadra. Da una parte, e non è più un mistero, gli occhi erano puntati su Sam Beukema, 26enne olandese dei rossoblu, da tempo ai vertici delle classifiche di gradimento dell'Inter ma al contempo piuttosto costoso visto che il Bologna lo valuta circa 30 milioni di euro. Ma d'altronde è un ruolo importante ed è previsto un investimento sostanzioso.

L'altro nome è quello di Jay Idzes, indonesiano, 24 anni e una delle note più positive di una stagione finora complicata per il Venezia. Non a caso ha recentemente messo la museruola ad attaccanti di un certo livello come Mateo Retegui e Romelu Lukaku, dimostrando di essere affidabile. I rapporti con il Venezia, che lo valuta una decina di milioni, sono ottimi e in caso di malaugurata retrocessione dei lagunari il prezzo potrebbe addirittura ridursi.

Sia Beukema sia Idzes, sotto gli occhi dello scout nerazzurro, hanno disputato un'ottima partita sbagliando poco o nulla e confermando di essere profili interessanti per l'Inter del futuro.

