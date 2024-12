Santiago Castro piace all’Inter. Ma non da oggi o dagli ultimi mesi, bensì da almeno un paio d’anni. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it infatti il profilo dell’attaccante del Bologna era già stato monitorato dagli 007 nerazzurri quando vestiva la casacca del Velez Sarsfield, tanto da essere stato offerto al club di Viale della Liberazione molto prima del suo passaggio in rossoblu e soprattutto prima che esplodesse in patria. Il costo del suo cartellino era di 5 milioni di euro, una cifra importante per un ragazzo che non aveva ancora mostrato molto, ma comunque un investimento intelligente per un 9 visto come un prospetto futuro dal sicuro avvenire.

E allora perché l’Inter non ne ha approfittato? Semplice, perché nella rosa nerazzurra non ci sarebbe stato spazio per il giocatore. O meglio, Castro non avrebbe mai – per ovvi motivi – potuto scendere in campo con continuità, migliorando gara dopo gara e mettendo insieme un minutaggio importante sul verde da titolare. E un prestito non avrebbe migliorato la sua condizione, perché difficilmente avrebbe trovato minutaggio in una squadra di 'parcheggio'.

Oggi ovviamente la sua quotazione è nettamente maggiore, tanto che il Bologna lo ha acquistato per 15 milioni di euro, ma chiaramente si parla di un prospetto differente, cioè non di un 18enne che spera di poter dimostrare il suo valore nel calcio dei grandi, ma di un atleta che è già riuscito a fare la differenza in Serie A. Non un rimpianto quindi, ma qualcuno da continuare a monitorare per quel che sarà.