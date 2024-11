Un ospite dei nerazzurri - certamente gradito - e che non poteva inosservato - ha assistito ieri sera – secondo quanto appreso in esclusiva da FcInterNews.it - a Inter-Lipsia, ospite del club di Viale della Liberazione. Si tratta di Nick Mavromaras, l’agente di Jonathan David, che stasera è a Bologna per assistere alla partita del suo assistito. I nerazzurri continuano così a mantenere vivi i contatti con il procuratore del canadese, oggetto del desiderio dei campioni d’Italia (e non solo) potenzialmente per la finestra del prossimo calciomercato estivo quando lascerà il Lille a parametro zero.

A San Siro non c’è stato ulteriore modo di approfondire concretamente e nuovamente la questione relativa al futuro del ragazzo (del quale le parti avevano già discusso poche settimane fa), ma di fatto la situazione resta piuttosto chiara. Per l’Inter il nordamericano continua a essere una prima scelta, mentre l’agente del calciatore lavora alacremente per trovare la miglior soluzione possibile per il suo assistito. E la sua presenza a Milano, per assistere a una partita dei nerazzurri, può essere significativa.