Nonostante il contributo eccellente di Victor Osimhen, il Galatasaray ha intenzione di correre ai ripari dopo il grave infortunio al ginocchio di Mauro Icardi, che lo priverà del rettangolo di gioco per il resto della stagione. Il Cimbom sta cercando quiondi una punta da aggregare alla rosa nel mese di gennaio, fino al 30 giugno, la classica operazione di riparazione resasi necessaria da un evento inatteso. Nei giorni scorsi, in tal senso, secondo quanto risulta a FcInterNews.it i turchi hanno effettuato un sondaggio per Marko Arnautovic, all'ultimo anno di contratto con l'Inter, per trasferirsi a Istanbul nei prossimi 6 mesi e sostituire Maurito.

Un approccio che per adesso è rimasto tale, anche perché bisognerebbe capire le intenzioni dell'attaccante austriaco, rimasto a Milano consapevole di essere la quarta punta ma con il rischio concreto di vedersi superato dall'improvviso ritorno sulle scene di Joaquin Correa, che a Verona ha dimostrato di poter essere utile alla causa nerazzurra. Forse, per caratteristiche fisiche e tattiche, più dello stesso Arnautovic.

Com'è successo la scorsa estate, sarà il classe '89 nativo di Floridsdorf a decidere il proprio futuro, anche se visti i precedenti è plausibile che preferisca concludere la stagione con la maglia dell'Inter anche a rischio di giocare poco.

