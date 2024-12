Finalmente Alex Perez. Secondo quanto constato da FcInterNews.it, a differenza delle notizie che sostenevano sarebbe tornato a giocare nel 2025, il difensore è pronto per tornare in campo. L'ex Betis Siviglia, che tra l’altro già oggi potrebbe sedere in panchina con l’Under 18 di Benny Carbone impegnata contro il Cagliari e ottenere anche qualche minuto sul verde, è quindi ormai guarito dall’infortunio subito (RILEGGI L'ANTICIPAZIONE).

Adesso dunque, dopo il rientro in gruppo, verrà gradualmente inserito nelle rotazioni della Primavera nerazzurra. Ovviamente lo staff interista terrà conto dei mesi di inattività dell’atleta, nulla verrà forzato o rischiato. Ma se tutto dovesse andare come previsto Alex Perez potrà finalmente dimostrare il suo valore a Milano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!