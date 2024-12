Alphonso Davies, Theo Hernandez e Federico Dimarco. Ad oggi è questa, in ordine di fattibilità, la short list del Real Madrid per il ruolo di terzino sinistro della prossima stagione. Tutto ruota intorno alla decisione del canadese di rinnovare o meno il contratto con il Bayern Monaco, perché come parametro zero sarebbe quasi scontato vederlo con la maglia dei Blancos addosso. Sul francese del Milan pesa una situazione un po' enigmatica, un rinnovo a cifre alte ancora da definire e un contesto che potrebbe spingere entrambe le parti a separarsi per il bene comune.

E poi c'è il canterano nerazzurro, forse l'esempio più lampante di quanto la gestione di Simone Inzaghi abbia fatto crescere non solo il gruppo, ma anche i singoli. Arrivato come vice braccetto sinistro, nel giro di tre anni è diventato titolare inamovibile e, anche per numeri, uno dei migliori calciatori d'Europa nel suo ruolo. Non è un caso che il Real Madrid, ma anche il Manchester United che cerca un terzino per gennaio, gli abbiano messo gli occhi addosso. Comunque un addio invernale di Dimarco, nonostante il pressing di Ruben Amorim che lo ritiene la prima scelta, non è neanche preso in considerazione dal club di Viale della Liberazione. E anche in vista dell'estate il Real Madrid 'spaventa' fino a un certo punto, perché oltre alla valutazione che ne fa l'Inter a respingere qualsiasi interesse c'è la ferrea volontà del numero 32 di rimanere nella sua squadra del cuore, di cui oltre a essere un leader è ormai un simbolo.

Anche per questa ragione la dirigenza sta già pensando a offrirgli un rinnovo, visto che il suo contratto ha una scadenza più vicina rispetto agli altri big della squadra, 2027. In primavera è probabile un incontro con il suo entourage per spostare di un paio di anni la scadenza e adeguare lo stipendio (oggi da 4 milioni più bonus), avvicinandolo a quello dei vari Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, esattamente la fascia subito dietro a Lautaro Martinez. Un riconoscimento non solo alle prestazioni ma anche a ciò che Dimarco rappresenta oggi per tutto l'ambiente nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!