Bayern Monaco-Inter in Champions League e non solo. Nerazzurri e bavaresi sono infatti interessati, come noto, a Luis Henrique, esterno ex Botafogo oggi in forza al Marsiglia. E se questa sera si affronteranno sul verde, presto la sfida si sposterà in sede di mercato.

I rappresentanti brasiliani della Roc Nation intanto, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, sono sbarcati in Europa. Al momento si trovano in Francia per altri affari (riguardanti i vecchi e i nuovi calciatori della propria scuderia) e nei prossimi giorni è in agenda un contatto con l’Inter. L’obiettivo di entrambi i club e di mettere sotto contratto il calciatore 25enne per il Mondiale per Club che avrà inizio il prossimo giugno.