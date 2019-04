Continua l’opera di monitoraggio da parte degli scout nerazzurri nei confronti di alcuni elementi che piacciono in vista della prossima stagione. Fari puntati in attacco su Duvan Zapata e Giovanni Di Lorenzo come terzino destro. Due elementi visionati più volte in stagione e monitorati con attenzione stasera in Atalanta-Empoli.

ZAPATA - Il colombiano insieme a Lukaku e Dzeko è nella lista per il dopo Icardi. La prima scelta resta sempre il bomber del Manchester United come vi abbiamo raccontato da inizio marzo, tuttavia i costi per il nazionale belga appaiono decisamente elevati. Ecco perché sta prendendo quota la pista che porta al numero 91 dell’Atalanta che costa la metà di cartellino e guadagna molto meno (1,6 milioni contro gli attuali 10 di Lukaku).

DI LORENZO - Fari puntati anche sul laterale destro empolese, tra le più interessanti note liete di questa Serie A. Il classe 1993 si è imposto come uno dei migliori terzini della categoria, tanto da attirare l’attenzione anche di Roberto Mancini in chiave nazionale. L’Inter lo ha apprezzato molto in occasione di Empoli-Napoli (c’era Corrado Verdelli a seguirlo) e lo tiene d’occhio per capire se sia già pronto per grandi palcoscenici.

VIDEO - FROSINONE-INTER, LA GIOIA E' NEL FINALE: SOLO VECINO FERMA LA FURIA DI TRAMONTANA