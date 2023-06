A pochi minuti dalla sfida contro il Torino, valida per l'ultima giornata di campionato, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, parla ai microfoni di DAZN inquadrando di riflesso anche la finale di Champions League di sabato prossimo.

In che ottica sono state fatte le scelte in attacco? Sarà il dubbio fino al 10 di giugno.

"Scelte in attacco fatte nell'ottica di scheirere un attacco importante, con Edin (Dzeko, ndr) e Correa dall'inizio sarebbe stata la stessa cosa. È il reparto che ci ha dato una mano per raggiungere i traguardi che abbiamo raggiunto: abbiamo sistemato il campionato, vinto la Coppa Italia ed ora vogliamo chiudere il bene campionato bene prima di pensare alla finale di Champions".

Come sta Dimarco? E come procede il recupero di Mkhitaryan?

"Mkhi sta procedendo, l'obiettivo è portarlo a Istanbul. Federico, proprio perché non abbiamo esigenze particolari di campionato, aveva un piccolo affaticamento e abbiamo preferito lasciarlo a riposo: si allenarà con noi da lunedì".

