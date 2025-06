Il Como chiude definitivamente le porte a un possibile trasferimento di Cesc Fabregas all’Inter. In una nota diffusa ai media Mirwan Suwarso, presidente del club lariano, attualmente a Londra insieme al tecnico spagnolo, ha fatto sapere di aver recapitato al club nerazzurro la propria netta chiusura:

"Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che si rispettano reciprocamente", ha dichiarato Suwarso.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che mettono a tacere le voci sempre più insistenti su un interesse dell’Inter per l’attuale allenatore del Como: "Per questo motivo trattiamo le voci come pura fantasia. Difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell'Inter", ha concluso.