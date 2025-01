Cesc Fabregas, allenatore del Como, interviene in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese toccando anche il tema dell'inserimento di Dele Alli, che il club lariano vuole provare a rilanciare nel calcio che conta: "Sta lavorando con noi, non gioca una partita da tanto tempo. È tornato a respirare l’aria di una squadra. A Marbella ha lavorato un po’ con il gruppo, è stata una richiesta della società quella di portarlo con noi”. Fabregas ha anche spiegato la sua visione in merito all'ex Tottenham: “Lo vedo nel ruolo di Nico Paz, che è un giocatore per noi importantissimo. Siamo qua per aiutarlo, speriamo che possa tornare quello di una volta”.

E a proposito del giovane argentino e del suo futuro, Fabregas si sbilancia in una dichiarazione importante: "È impossibile vada via perché anche noi abbiamo un accordo con lui. Nico è un giocatore giovane e il rapporto con la sua famiglia è molto stabile, loro sono umili, intelligenti e sanno chi è stato dalla sua parte, chi gli ha dato questa opportunità, con chi sta crescendo, cosa stiamo facendo per lui e chi ha creduto fin da subito in lui. Loro sono molto contenti, ci ringraziano per tutto questo e per noi è un immenso piacere averlo qui, Nico è il nostro brand e vogliamo tenerlo con noi nel Como per tanti anni. Tutti noi a cominciare dalla società e dal presidente sappiamo cosa dobbiamo fare e lavoriamo piano piano e in silenzio per averlo con noi. È impossibile vada via e, anche se il Real Madrid non ricompra, il Como non lo vende per 40/50 milioni perché noi vogliamo creare un futuro, una identità con questo gruppo di giocatori giovani di talento e far sì che in tre o quattro anni il Como possa diventare una squadra molto molto forte”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!