Protagonista assoluto del match contro la Ternana con la sua doppietta, Giovanni Fabbian è stato intervistato da Sky Sport dopo la partita: "Oggi era importante vincere, volevamo riscattarci dopo l'ultima sconfitta. Sono contento per i gol segnati, ma soprattutto per il risultato di squadra. La Serie B è lunga e complicata, noi cerchiamo di fare il massimo in ogni partita, provando ad ottenere sempre il miglior risultato. Il tempismo negli inserimenti? E' sempre stata una caratteristica del mio gioco, sono giovane e miglioro giorno dopo giorno: due o tre anni fa non ero così, sto cercando di crescere sotto questo aspetto".

Fabbian parla anche di Cesare Casadei, come lui proveniente dall'Inter Primavera Campione d'Italia e ora al Chelsea: "Cesare è un mio grande amico, ci sentiamo sempre. Un futuro con lui nei Blues? La cosa importante ora per me è la Reggina. Io tengo i piedi per terra e continuo a lavorare dando il massimo, poi si vedrà. Non penso al futuro e non guardo altrove perché voglio dare tutto per questa maglia. Il mio focus è solo sulla Reggina".

