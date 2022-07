Circa un'ora fa, sul proprio profilo Instagram, Sebastiano Esposito ha postato una foto che lo ritrae intento ad entrare in aeroporto, presumibilmente per prendere il volo verso Bruxelles, lì dove l'Anderlecht lo attende ormai da qualche giorno. Il club belga conta di presentare il giocatore la prossima settimana: sarà lui, nelle intenzioni dei biancomalva, a prendere le chiavi dell'attacco e far dimenticare la partenza di Christian Kouamé e Joshua Zirkzee.