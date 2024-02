L'Atletico Madrid aggiorna sulle condizioni di Alvaro Morata, sostituito nel finale del primo tempo della partita giocata al Pizjuán contro il Sevilla dopo una botta che l'ha costretto ad uscire in lacrime. "Lunedì mattina è stata effettuata una risonanza magnetica per accertare l'entità della lesione e dal referto fornito dai servizi medici risulta che ha riportato una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro. L'evoluzione è in sospeso", si legge nella nota ufficiale.

Appare certa l'assenza dell'ex Juventus per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, in programma martedì 20 febbraio a San Siro.

Álvaro Morata sufre una contusión ósea y un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha.



ℹ️ https://t.co/xrAsJEi8zi — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2024

