L'Inter rimane un "posto speciale" per Christian Eriksen. Il numero 10 della Danimarca è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale in Qatar. E a domanda sulla fine anticipata della sua avventura con i nerazzurri non ha nascosto più di qualche rimpianto: "Onestamente sono stato molto bene in Italia. Sarei voluto rimanere e proseguire lì la mia carriera. Stiamo parlando dell'anno prima dell'Europeo, giocavo ancora in Italia, ma poi ovviamente molte cose sono cambiate.