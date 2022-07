La Premier League nel destino, anche in maniera inaspettata. Il protagonista di questa strana storia calcistica è Christian Eriksen, che ha chiuso un cerchio tornando in Inghilterra dopo essere stato costretto a risolvere il suo contratto con l'Inter per i noti problemi di idoneità fisica in seguito al malore accusato a Euro 2020. "Penso che, prima dell'incidente agli Europei, nel mio percorso professionale non fosse in programma affatto un ritorno nel Regno Unito - ha raccontato il danese nella sua prima interivsta da giocatore del Manchester United -. Pensavo che il mio momento di andare allo United sarebbe arrivato prima! Ovviamente poi sono stato agli Spurs, quindi in Italia (all'Inter, ndr), ma ora essere qui è sicuramente qualcosa che non mi aspettavo, ma che mi rende felice. È bello, è bello essere qui".